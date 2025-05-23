‘Adile’ Filmi İçin Büyük Sürpriz! Kemal Sunal’ı Canlandıracak İsim Belli Oldu

Yeşilçam sinemasının efsanevi isimlerinden Adile Naşit’in yaşamını anlatacak filmin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Projenin yapımcılığını BKM üstlenirken, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Filmin kadrosunda yer alacak Kemal Sunal karakterini canlandıracak oyuncu ise belli oldu.

Kemal Sunal rolünde, SHOW TV'nin popüler programı ‘Güldür Güldür Show’da ‘Ozan’ karakteriyle tanınan Berkay Tulumbacı izleyici karşısına çıkacak.

Berkay Tulumbacı

FİLMDEKİ OYUNCULAR NETLEŞTİ

Adile Naşit karakterine ise Berlinale’den Gümüş Ayı ödülüyle dönen Meltem Kaptan hayat verecek. Kaptan, rol için hazırlık sürecinde özellikle Naşit’in gülüşü üzerinde iki haftalık yoğun bir çalışma yaptığını dile getirdi.

Türk sinemasının bir diğer unutulmaz ismi Tarık Akan’ı, geçmişte profesyonel basketbol kariyeri bulunan Çetin Lale canlandıracak. Çetin Lale, 2016-2018 yılları arasında Bilecik ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giymişti.

Müjde Ar rolünü üstlenen Sea Bakan, bu role hazırlanırken usta oyuncu ile bir araya gelme fırsatı buldu. Ayrıca, Adile Naşit’in yakın dostu Kartal Tibet’i Emre Taşkıran beyaz perdeye yansıtacak.

Halit Akçatepe’nin enerjisi ve esprili tavrını ise Mustafa Ceyhan sahneleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi