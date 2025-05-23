Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, farklı şehirlerde yaptığı konuşmalarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla açılan ve dört ayrı dosyanın birleştirildiği davanın duruşması ertelendi. Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken, savunmasını avukatı üstlendi.

Mahkeme heyeti, davanın Selahattin Demirtaş hakkında açılan başka bir dosya ile birleştirilmesine yönelik Yargıtay'dan çıkacak kararın beklenmesine hükmetti. Duruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme, savunma hakkının etkin şekilde kullanılması ve gerekli belgelerin tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA