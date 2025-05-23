Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Ertelendi

Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı ve dört dosyanın birleştirildiği dava ileri bir tarihe ertelendi.

Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, farklı şehirlerde yaptığı konuşmalarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla açılan ve dört ayrı dosyanın birleştirildiği davanın duruşması ertelendi. Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken, savunmasını avukatı üstlendi.

Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Ertelendi - Resim : 1

Mahkeme heyeti, davanın Selahattin Demirtaş hakkında açılan başka bir dosya ile birleştirilmesine yönelik Yargıtay'dan çıkacak kararın beklenmesine hükmetti. Duruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme, savunma hakkının etkin şekilde kullanılması ve gerekli belgelerin tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AKP Cephesinden Çarpıcı 'Demirtaş' Yorumu! 'Suçlu Muamelesi Yapmak Doğru Olmaz, Siyasete Dönebilir'AKP Cephesinden Çarpıcı 'Demirtaş' Yorumu! 'Suçlu Muamelesi Yapmak Doğru Olmaz, Siyasete Dönebilir'Siyaset

Demirtaş'tan Fesih Kararına İlk Yorum! İsim İsim Saydı, Teşekkür EttiDemirtaş'tan Fesih Kararına İlk Yorum! İsim İsim Saydı, Teşekkür EttiSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan
En 'Tatlı' Zehir: Yüzlerce İşçi Hastanelik Oldu, Sebebi Şaşırttı En 'Tatlı' Zehir: Yüzlerce İşçi Hastanelik Oldu, Sebebi Şaşırttı
Bayrampaşa'da Yol Çöktü, Göçük Altındaki İşçi Kurtarıldı Bayrampaşa'da Yol Çöktü, Göçük Altındaki İşçi Kurtarıldı
Narın Üzerine Tuz Döküp Yemek Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Faydasını Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz Narın Üzerine Tuz Döküp Yemek Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Faydasını Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
ÇOK OKUNANLAR
İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü
En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar... En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı?
Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira
Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu
Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor