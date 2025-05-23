Bayrampaşa'da Yol Çöktü, Göçük Altındaki İşçi Kurtarıldı
İstanbul Bayrampaşa'da yol çalışması sırasında çökme meydana geldi. 1 işçi mahsur kaldı. Göçük altındaki işçi uzun çalışmalar sonucunda kurtarıldı.
İstanbul Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi’nde yol çöktü. 1 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. Mahsur kalan işçi zamana karşı yarışın ardından kurtarıldı.
Bayrampaşa’da İSKİ'nin yol çalışması sırasında çökme oldu. 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu işçi sağ olarak kurtarıldı.
Kaynak: DHA
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