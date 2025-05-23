Bayrampaşa'da Yol Çöktü, Göçük Altındaki İşçi Kurtarıldı

İstanbul Bayrampaşa'da yol çalışması sırasında çökme meydana geldi. 1 işçi mahsur kaldı. Göçük altındaki işçi uzun çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Son Güncelleme:

İstanbul Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi’nde yol çöktü. 1 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. Mahsur kalan işçi zamana karşı yarışın ardından kurtarıldı.

Bayrampaşa'da Yol Çöktü, Göçük Altındaki İşçi Kurtarıldı - Resim : 1

Bayrampaşa’da İSKİ'nin yol çalışması sırasında çökme oldu. 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu işçi sağ olarak kurtarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bayrampaşa İstanbul
Son Güncelleme:
Minguzzi Ailesine Tehditte İlk Duruşma! 5 Çocuk Sanık Hakim Karşısında Minguzzi Ailesine Tehditte İlk Duruşma! 5 Çocuk Sanık Hakim Karşısında
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
En 'Tatlı' Zehir: Yüzlerce İşçi Hastanelik Oldu, Sebebi Şaşırttı En 'Tatlı' Zehir: Yüzlerce İşçi Hastanelik Oldu, Sebebi Şaşırttı
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
ÇOK OKUNANLAR
İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü
En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar... En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı?
Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira
Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu
Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor