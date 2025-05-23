En 'Tatlı' Zehir: Yüzlerce İşçi Hastanelik Oldu, Sebebi Şaşırttı

Samsun'da 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçi, öğle yemeğinden sonra hastanelik oldu. Yapılan analizlerde zehirlenmenin magnolya tatlısından kaynaklandığı belirlenirken, yemek firmasına para cezası verildi. İşçiler ise şikayetçi oldu.

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En 'Tatlı' Zehir: Yüzlerce İşçi Hastanelik Oldu, Sebebi Şaşırttı

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçinin toplu zehirlenmesinin nedeni belli oldu. 8 Mayıs'ta öğle yemeği sonrası mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran işçilerin, yedikleri magnolya tatlısı nedeniyle zehirlendiği tespit edildi.

En 'Tatlı' Zehir: Yüzlerce İşçi Hastanelik Oldu, Sebebi Şaşırttı - Resim : 1

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gıda incelemelerinde, menüdeki tavuk suyu çorbası, etli türlü, pilav ve magnolya tatlısından numuneler alındı. Laboratuvar analizleri sonucunda, zehirlenmeye magnolya tatlısının neden olduğu kanıtlandı.

En 'Tatlı' Zehir: Yüzlerce İşçi Hastanelik Oldu, Sebebi Şaşırttı - Resim : 2

Zehirlenen işçilerin tamamı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, yemek hizmetini sağlayan şirkete idari para cezası uygulandı. İşçilerin ayrıca firma hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer olayların önüne geçilmesi için gıda güvenliği protokollerinin titizlikle uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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