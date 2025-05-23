Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Karar! 4 Çocuk Sanığa Tahliye

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuğun yargılandığı duruşmada karar açıklandı. Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 'Silahla birden fazla kişiyle tehdit' suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4’ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti. M.G. hakkında ise tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

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Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Karar! 4 Çocuk Sanığa Tahliye

24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. adlı şahsın bıçaklı saldırısına uğramış ve U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme atmıştı. Kan donduran saldrının ardından Minguzzi 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetmişti.

Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Karar! 4 Çocuk Sanığa Tahliye - Resim : 1

B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava devam ederken, Minguzzi ailesine tehditler savuran ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Karar! 4 Çocuk Sanığa Tahliye - Resim : 2

Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmanın iddianamesi 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından düzenlenmişti.

Kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler salona alınmadı.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 'Silahla birden fazla kişiyle tehdit' suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4’ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti. M.G. hakkında ise tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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