Avrasya Tüneli'nin İşletmecileri Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avrasya Tüneli'nin işletmecileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da gözaltına alındı.

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Avrasya Tüneli'nin İşletmecileri Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün işletmecisi olan Yapı Merkez İnşaat’ın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüt üyesi olmak", "rüşvet", "irtikap", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen incelemelerde bazı usulsüzlüklere rastlanması üzerine operasyonlar hızlandırıldı. Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Avrasya Tüneli ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün işletmecisi olan Yapı Merkez İnşaat yetkilileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu dahil olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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