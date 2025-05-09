'Tavuk' Yine Zehir Saçtı: Samsun'da 188 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de yüzlerce kişinin tavuk dönerden zehirlenmesinin ardından, Şanlıurfa'dan da mide bulandıran bir gıda ihlali haberi gelmişti. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Karaköprü ilçesinde faaliyet gösteren toplu tüketim işletmesine yönelik denetimde, dönerin içinde hem çiğ hem de pişmiş tavuk etinin birlikte kullanıldığını tespit etmişti.

Tavuk yemeklerindeki ihmaller ciddi sağlık risklerini beraberinde getirirken bir skandal daha yaşandı. Zehirlenme olaylarının bu seferki adresi Samsun oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yemek şirketi aracılığıyla dağıtılan tavuk yemeğinden zehirlenen işçilerin sayısı hızla artarak 188'e ulaştı. İlk etapta 7 fabrika etkilenen bu skandal, yapılan son tespitlerle 11 fabrikaya yayıldı. Yemek şirketinin yetkilisi, aşçısı ve gıda mühendisi, olayla ilgili soruşturma kapsamında emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili olarak iş yerinden yemek numuneleri alarak incelemelere başladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer gıda güvenliği ihlali ve halk sağlığına yönelik olası tehlikeler üzerinde duruyor. Zehirlenmelerin kaynağının tespit edilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA