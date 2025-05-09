Türkiye’nin Duruşu Hindistan’ı Rahatsız Etti! Sosyal Medyada Boykot Çağrısı Başlattılar

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif arasında gerçekleşen görüşme Hindistan’da rahatsızlık yarattı. Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etmesi sonrası Hindistan Türkiye’ye boykot çağrısı başlattı.

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Türkiye’nin Duruşu Hindistan’ı Rahatsız Etti! Sosyal Medyada Boykot Çağrısı Başlattılar

Hindistan ile Pakistan arasındaki nükleer çatışma dünya basınında yakından takip edilirken, Hindistan'ın genelinde Türkiye boykotu başladı.

Son dönemlerde Türkiye ile Pakistan arasındaki sıcak ilişkiler artarken, iki ülke arasında yakın zamanda yaşanan çatışmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği görüşmede Pakistan'a destek verdiği yönündeki açıklamalar, Hindistan'da olumsuz karşılandı.

THY'YE BOYKOT ÇAĞRISI

Bu gelişmelerin ardından, Hindistan’da Türkiye’ye yönelik boykot çağrıları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle turizm sektöründe Türkiye karşıtı söylemlerle artarken, bu çağrılar kısa sürede eyleme dönüştü. Hindistan’ın önemli seyahat acentelerinden biri olan "Go Homestays", Türk Hava Yolları ile yürüttükleri iş birliğini sona erdirdiklerini duyurdu.

Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Hindistan karşısındaki tutumunu gerekçe göstererek yalnızca THY ile olan bağlarını koparmadıklarını, aynı zamanda Türkiye’den gelen ziyaretçilere yönelik konaklama hizmetlerini de durdurma kararı aldıklarını bildirdi. 192 binden fazla takipçiye sahip olan hesaptan yapılan duyuruda, "THY'yi artık uluslararası tur paketlerimizde yer vermeyeceğiz" denildi ve açıklama "Jai Hind" (Çok yaşa Hindistan) ifadesiyle sonlandırıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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