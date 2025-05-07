Tavuk Dönerciler Mercek Altında: 9 Milyon Liralık Ceza Yağmuru!

Tavuk döner satışı yapan işletmelerden artan şikayetler üzerine 2025 yılının ilk 4 ayından veriler paylaşıldı. Son dönemlerde artan zehirlenme vakaları üzerine bakanlık denetimleri sıkılaştırdı. 2409 denetim sonrasında hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 26 işletmeye rekor ceza kesildi. Lezzetli olarak yediğiniz tavuk dönerler sağlığınızı tehdit ediyor olabilir.

26 İŞLETMEYE REKOR CEZA

Amasya'da tavuk döner satışı yapan işletmelere düzenlenen denetimlerde ciddi sorunlar tespit edildi. 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimler sırasında 26 işletmeye toplamda 9 milyon 679 bin 131 TL para cezası kesildi.

2 BİNDEN FAZLA İŞLETMEYE DENETİM

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetim sürecinde toplamda 2 bin 409 işletmeye ziyaret gerçekleşti. Tavuk döner servisi yapan bu işletmelerde bulunan 155 farklı üründen numuneler alınarak test yapıldı. Laboratuvar incelemeleri sonrasında mevzuata aykırı olan işletmeler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

DENETİMLER YIL BOYU SÜRECEK

Tavuk döner işletmelerinde artan zehirlenme şikayetlerinin ardından yetkililer, güvenli gıdaya ulaşmak amacıyla denetimlerin yıl boyunca artarak devam edeceğini açıkladı. Tüketiciler karşılaştıkları olumsuz deneyimlere karşı ALO 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceklerini aktardı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için ise yasal gerekliliklere uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA