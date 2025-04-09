'Yeşilçam'ın Annesi' Adile Naşit’in Hayatı Film Oluyor, Başrol İçin İki Oyuncu Radarda... Sosyal Medya Kararsız

Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sı Yeşilçam’ın usta oyuncusu Adile Naşit’in filminde, Naşit’e kimin hayat vereceği merak edilirken, 2 ünlü oyuncusunun ismi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o oyuncular…

Esma Karayel Esma Karayel
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'Yeşilçam'ın Annesi' Adile Naşit’in Hayatı Film Oluyor, Başrol İçin İki Oyuncu Radarda... Sosyal Medya Kararsız

Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sı, çocukların Masalcı Teyze’si olarak bilinen, usta oyuncu Adile Naşit’in hayatının beyaz perdeye yansıyacağı haberi, sineme sektörünü heyecanlandırmıştı.

'Yeşilçam'ın Annesi' Adile Naşit’in Hayatı Film Oluyor, Başrol İçin İki Oyuncu Radarda... Sosyal Medya Kararsız - Resim : 1

Çok sayıda ünlü ismin ardından hayatı film olacak isimler arasında eklenen Adile Naşit’i kimin canlandıracağı merak konusu olurken, sosyal medyada 2 oyuncunun ismi öne çıktı. Binnur Kaya ve Yasemin Yalçın Adile Naşit rolü için konuşulurken, başrolde kimin yer alacağına ilişkin henüz yapımdan resmi bir açıklama gelmedi.

'Yeşilçam'ın Annesi' Adile Naşit’in Hayatı Film Oluyor, Başrol İçin İki Oyuncu Radarda... Sosyal Medya Kararsız - Resim : 2

Binnur Kaya ve Yasemin Yalçın dışında bir ismin de rolü alması ihtimali sürerken, sosyal medyada kullanıcılar, iki oyuncuya da olumlu baktı.

YASEMİN YALÇIN ÖNDE

Sosyal medyada ‘Peki sizce en iyi kim hayat verir?’ sorusuna ‘İkisi de muazzam oyuncular ama Yasemin yalçın harika taşır’, ‘Yasemin yalçın tabi ki’, ‘Gençlik dönemini de düşünürsek net Ecem Erkek’ , ‘Yasemin Yalçın daha bir andırmış sanki’, ‘İkisi de çok iyi ya seçmek zor’ gibi yorumlar yapıldı.

KANSERDEN VEFAT ETTİ

Asıl adı Adela olan, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Adile Naşit’in babası ünlü komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi ise tiyatro oyuncusu Amelya Naşit’tir. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit’in eşi Ziya Keskiner'de tiyatro sanatçısıdır.

'Yeşilçam'ın Annesi' Adile Naşit’in Hayatı Film Oluyor, Başrol İçin İki Oyuncu Radarda... Sosyal Medya Kararsız - Resim : 3

Naşit, Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile hafızalara kazınmış, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki "Anne" rolleriyle de gönüllerde taht kurmuştur. Milyonları hem duygulandıran hem de gülümseten usta sanatçı, 11 Aralık 1987'de İstanbul'da 57 yaşında bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti.

Etiketler
Binnur Kaya Yasemin Yalçın Hababam Sınıfı Yeşilçam Adile Naşit
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