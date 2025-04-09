'Yeşilçam'ın Annesi' Adile Naşit’in Hayatı Film Oluyor, Başrol İçin İki Oyuncu Radarda... Sosyal Medya Kararsız

Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sı, çocukların Masalcı Teyze’si olarak bilinen, usta oyuncu Adile Naşit’in hayatının beyaz perdeye yansıyacağı haberi, sineme sektörünü heyecanlandırmıştı.

Çok sayıda ünlü ismin ardından hayatı film olacak isimler arasında eklenen Adile Naşit’i kimin canlandıracağı merak konusu olurken, sosyal medyada 2 oyuncunun ismi öne çıktı. Binnur Kaya ve Yasemin Yalçın Adile Naşit rolü için konuşulurken, başrolde kimin yer alacağına ilişkin henüz yapımdan resmi bir açıklama gelmedi.

Binnur Kaya ve Yasemin Yalçın dışında bir ismin de rolü alması ihtimali sürerken, sosyal medyada kullanıcılar, iki oyuncuya da olumlu baktı.

YASEMİN YALÇIN ÖNDE

Sosyal medyada ‘Peki sizce en iyi kim hayat verir?’ sorusuna ‘İkisi de muazzam oyuncular ama Yasemin yalçın harika taşır’, ‘Yasemin yalçın tabi ki’, ‘Gençlik dönemini de düşünürsek net Ecem Erkek’ , ‘Yasemin Yalçın daha bir andırmış sanki’, ‘İkisi de çok iyi ya seçmek zor’ gibi yorumlar yapıldı.

Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Sosyal medyada Binnur Kaya ve Yasemin Yalçın isimleri dikkat çekiyor. Peki sizce en iyi kim hayat verir? 📌 pic.twitter.com/Iab2qL3StG — Deniz TURAL (@DTural) April 7, 2025

KANSERDEN VEFAT ETTİ

Asıl adı Adela olan, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Adile Naşit’in babası ünlü komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi ise tiyatro oyuncusu Amelya Naşit’tir. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit’in eşi Ziya Keskiner'de tiyatro sanatçısıdır.

Naşit, Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolü ile hafızalara kazınmış, Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki "Anne" rolleriyle de gönüllerde taht kurmuştur. Milyonları hem duygulandıran hem de gülümseten usta sanatçı, 11 Aralık 1987'de İstanbul'da 57 yaşında bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti.