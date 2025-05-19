Adile Filmi İçin Geri Sayım! Ayşen Gruda'yı Oynayacak İsim Belli Oldu

Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’in yaşamı beyaz perdeye taşınıyor. Naşit’in hayat hikayesini konu alan "Adile" adlı film için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. BKM yapımcılığında ve yönetmen koltuğunda usta isim Çağan Irmak'ın oturduğu proje, sinemaseverlerde büyük merak uyandırıyor.

AYŞEN GRUDA'YI CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmde Ayşen Gruda karakterine genç oyuncu Elif Nur Kerkük hayat verecek. Kerkük Babamın Ceketi, Çarşı Pazar ve Lohusa gibi yapımlarla tanınan, yükselişteki isimler arasında yer alıyor.