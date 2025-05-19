Adile Filmi İçin Geri Sayım! Ayşen Gruda'yı Oynayacak İsim Belli Oldu
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filmi için geri sayım başladı. Filmde Ayşen Gruda karakterini oynayacak isim belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’in yaşamı beyaz perdeye taşınıyor. Naşit’in hayat hikayesini konu alan "Adile" adlı film için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. BKM yapımcılığında ve yönetmen koltuğunda usta isim Çağan Irmak'ın oturduğu proje, sinemaseverlerde büyük merak uyandırıyor.
AYŞEN GRUDA'YI CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmde Ayşen Gruda karakterine genç oyuncu Elif Nur Kerkük hayat verecek. Kerkük Babamın Ceketi, Çarşı Pazar ve Lohusa gibi yapımlarla tanınan, yükselişteki isimler arasında yer alıyor.
ADİLE NAŞİT'İ MELTAM KAPLAN'DAN OYNAYACAK
Filmin ana karakteri Adile Naşit’i, Berlin Film Festivali’nde Rabiye Kurnaz vs George W. Bush filmiyle Gümüş Ayı kazanan oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Kaptan’ın performansı, şimdiden en çok konuşulacak detaylardan biri olarak görülüyor.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ
Filmde, Türk sinemasının diğer önemli figürleri de yer bulacak. Efsanevi isimlerin yer aldığı kadro şu şekilde:
Münir Özkul-Levent Can
Gazanfer Özcan-Torunu Tarık Ündüz
Müjde Ar-Seda Bakan
Şevkiye May (Adile Naşit’in annesi)-Tülin Özen
Ziya Keskiner (Naşit’in eşi)-Serhat Tutumluer
Ahmet Keskiner (oğlu)- Berke Karabıyık