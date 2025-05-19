Adile Filmi İçin Geri Sayım! Ayşen Gruda'yı Oynayacak İsim Belli Oldu

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filmi için geri sayım başladı. Filmde Ayşen Gruda karakterini oynayacak isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Adile Naşit Ayşen Gruda Film Yeşilçam
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Adile Filmi İçin Geri Sayım! Ayşen Gruda'yı Oynayacak İsim Belli Oldu - Resim: 1

Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’in yaşamı beyaz perdeye taşınıyor. Naşit’in hayat hikayesini konu alan "Adile" adlı film için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. BKM yapımcılığında ve yönetmen koltuğunda usta isim Çağan Irmak'ın oturduğu proje, sinemaseverlerde büyük merak uyandırıyor.

AYŞEN GRUDA'YI CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmde Ayşen Gruda karakterine genç oyuncu Elif Nur Kerkük hayat verecek. Kerkük Babamın Ceketi, Çarşı Pazar ve Lohusa gibi yapımlarla tanınan, yükselişteki isimler arasında yer alıyor.

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Adile Filmi İçin Geri Sayım! Ayşen Gruda'yı Oynayacak İsim Belli Oldu - Resim: 2

ADİLE NAŞİT'İ MELTAM KAPLAN'DAN OYNAYACAK

Filmin ana karakteri Adile Naşit’i, Berlin Film Festivali’nde Rabiye Kurnaz vs George W. Bush filmiyle Gümüş Ayı kazanan oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Kaptan’ın performansı, şimdiden en çok konuşulacak detaylardan biri olarak görülüyor.

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Adile Filmi İçin Geri Sayım! Ayşen Gruda'yı Oynayacak İsim Belli Oldu - Resim: 3

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ

Filmde, Türk sinemasının diğer önemli figürleri de yer bulacak. Efsanevi isimlerin yer aldığı kadro şu şekilde:

Münir Özkul-Levent Can

Gazanfer Özcan-Torunu Tarık Ündüz

Müjde Ar-Seda Bakan

Şevkiye May (Adile Naşit’in annesi)-Tülin Özen

Ziya Keskiner (Naşit’in eşi)-Serhat Tutumluer

Ahmet Keskiner (oğlu)- Berke Karabıyık

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