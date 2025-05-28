Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca'dan Şoke Eden 'ATV' Hamlesi! Yorum Yağdı, Herkes Tek Bir Şey Söyledi

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın üçüncü kez ATV’de ekrana gelecek dizi kadrosunda yer alacağı haberi sosyal medyada gündem oldu. Mafya rolleri üzerine yapışan Oktay Kaynarca’nın yeni dizisine yorum yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca'dan Şoke Eden 'ATV' Hamlesi! Yorum Yağdı, Herkes Tek Bir Şey Söyledi

Kim Milyoner Olmak İster ile ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, ATV’de yayınlanacak bir projeye daha imza attı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ATV

Son yıllarda ismi mafya dizileri ile anılan ünlü oyuncunun yeni projesi sosyal medyaya damga vurdu. Yapılan yorumların hepsi çok konuşuldu. İşte Oktay Kaynarca’nın ATV anlaşmasına gelen tepkiler…

MAFYA ROLÜ MÜ?

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazsam dizilerinde canlandırdığı mafya rolleriyle hafızalara kazınan, mafya denilince akla gelen ilk isim olan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yine bir ATV projesine dahil oldu.

Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca'dan Şoke Eden 'ATV' Hamlesi! Yorum Yağdı, Herkes Tek Bir Şey Söyledi - Resim : 1

YORUM YAĞDI

Yeni sezonda ekrana gelecek dizinin kadrosunda olacağı açıklanan Oktay Kaynarca’nın ATV ile üçüncü kez anlaşma yapması sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca'dan Şoke Eden 'ATV' Hamlesi! Yorum Yağdı, Herkes Tek Bir Şey Söyledi - Resim : 2

'ŞART MI KOŞUYO?'

Sosyal medyada ‘Kim bu cihana hükümdar olmak ister?’, ‘Mafya rolünden çıkarıp adama manav rolü yazın’, ‘Bu adam ATV’den başka yerde oynamam diye şart mı koşuyor?’ gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca'dan Şoke Eden 'ATV' Hamlesi! Yorum Yağdı, Herkes Tek Bir Şey Söyledi - Resim : 3

Kim Milyoner’de Oktay Kaynarca’yı Ağlatan Soru! Sesi Duyar Duymaz Gözyaşlarına BoğulduKim Milyoner’de Oktay Kaynarca’yı Ağlatan Soru! Sesi Duyar Duymaz Gözyaşlarına BoğulduMagazin

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