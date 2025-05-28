Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca'dan Şoke Eden 'ATV' Hamlesi! Yorum Yağdı, Herkes Tek Bir Şey Söyledi

Kim Milyoner Olmak İster ile ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, ATV’de yayınlanacak bir projeye daha imza attı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ATV

Son yıllarda ismi mafya dizileri ile anılan ünlü oyuncunun yeni projesi sosyal medyaya damga vurdu. Yapılan yorumların hepsi çok konuşuldu. İşte Oktay Kaynarca’nın ATV anlaşmasına gelen tepkiler…

MAFYA ROLÜ MÜ?

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazsam dizilerinde canlandırdığı mafya rolleriyle hafızalara kazınan, mafya denilince akla gelen ilk isim olan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yine bir ATV projesine dahil oldu.

YORUM YAĞDI

Yeni sezonda ekrana gelecek dizinin kadrosunda olacağı açıklanan Oktay Kaynarca’nın ATV ile üçüncü kez anlaşma yapması sosyal medyaya damga vurdu.

'ŞART MI KOŞUYO?'

Sosyal medyada ‘Kim bu cihana hükümdar olmak ister?’, ‘Mafya rolünden çıkarıp adama manav rolü yazın’, ‘Bu adam ATV’den başka yerde oynamam diye şart mı koşuyor?’ gibi yorumlar yapıldı.