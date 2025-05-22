Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Hayatının Şokunu Yaşadı! Hırsızlar Evini Soydu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel büyük bir talihsizlik yaşadı. Süper Lig’in sarı-lacivertli ekibinde forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun İstanbul’daki evi hırsızların hedefi oldu.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Sports Digitale'de yer alan habere göre; olay sırasında evde kimse bulunmazken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hırsızlık olayının ardından emniyet güçleri devreye girdi. Güvenlik kameraları ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda faillerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yıldız oyuncunun yaşadığı olay, kulüp çevresinde ve taraftarlar arasında büyük üzüntü yarattı.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor. Yıldız oyuncu, 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu. 22 kez Nijeryalı Milli Takım forması giyen Osayi, bu sezon yeni sözleşme için Fenerbahçe ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.

Kaynak: Sports Digitale