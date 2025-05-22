Kocaelispor Kuş Gibi Hafifledi

Kocaelispor, 12.3 milyonluk borcun 4.1 milyon TL olarak ödenmesinde anlaşma sağladı.

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Kocaelispor Kuş Gibi Hafifledi

Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Kocaelispor, 2002 yılına ait üç ayrı icra dosyası için alacaklılarla anlaşmaya vardı. Yaklaşık 12.3 milyonluk borcun 4.1 milyon TL olarak ödenmesinde mutabakat sağlanırken, kulüp 8.1 milyon TL’lik yükten kurtulmuş oldu.

Kocaelispor Kulübü, geçmiş dönemlere ait borçların tasfiyesi kapsamında önemli bir adım attı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 2002 yılına ait ve toplamda 12 milyon 350 bin TL tutarındaki üç icra dosyası için alacaklılarla uzlaşma sağlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda, borcun 4 milyon 175 bin TL'sinin 20 Mayıs 2025 tarihinde ödenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Geriye kalan 8 milyon 175 bin TL’lik alacaktan ise kesin olarak feragat edildiği bildirildi. Söz konusu icra takip dosyalarının bugün itibarıyla infaz hale getirildiği belirtilirken, kulüp yönetimi geçmiş dönem borçlarının tasfiyesine yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdüğüne dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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