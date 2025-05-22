NBA'de Sezonun En Değerlisi Belli Oldu

NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, sezonun en değerli oyuncusu oldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Thunder'ın Kanadalı oyuncusu, kariyerinde ilk kez MVP ödülünü Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'yu geride bırakarak kazandı.

Bu sezon 100 kişiden oluşan küresel medya paneli, NBA En Değerli Oyuncu Ödülü'nün kazananını seçerken Gilgeous-Alexander, 913 puan aldı. Jokic 787, Antetokounmpo ise 470 puanda kaldı.

Kaynak: AA