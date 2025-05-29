İbrahim Tatlıses'ten Şoke Eden Vasiyet! İkisine de Resti Çekti: 'Mezarıma Gelmesinler, Affetmeyeceğim'

Sanat camiasındaki ölen ünlü isimlerin sayısının artışı ve ortaya çıkan miras kavgaları sonrasında vasiyetine ilişkin bir açıklama yapan İbrahim Tatlıses’in sözleri gündem olmuştu. Tatlıses ‘Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var’ diyerek isyan etmişti.

AFFETMEYECEĞİ İKİ KİŞİ KİM?

Herkesin ‘İmparator’ diyerek tanıdığı İbrahim Tatlıses’ten bomba bir vasiyet açıklaması daha geldi. Gazete Magazin'e konuşan İbrahim Tatlıses, hayatı boyunca 2 kişiyi asla affetmeyeceğini itiraf etti.

'MEZARIMA DA GELMESİNLER'

İbrahim Tatlıses ‘için ‘Biri erkek biri kadın olmak üzere ölene kadar iki kişiyi affetmeyeceğim. Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok. Etrafımda bile istemiyorum. Bulundukları şehirden bile kaçtım, İzmir'e taşındım. Hatta Bodrum'dan bile kaçabilirim. Savcılıktan uzaklaştırma alacağım, 500 metreden fazla yanıma yaklaşmasınlar’ dedi.

'DUVARA ÇARPARIM'

Ünlü sanatçı son yaptığı vasiyet açıklamasında ise ‘Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım’ demişti.

Bugüne kadar serveti çokça gündem olan İbrahim Tatlıses’in otelleri, villaları, kebap salonları, TV kanalları ve araç filosu olduğu biliniyor. Öte yandan ünlü türkücünün servetinin miktarı ise net olarak henüz açıklanmadı.

VASİYETLER PEŞ PEŞE AÇIKLANDI

Tatlıses’in bu açıklaması büyük ses getirirken, bir vasiyet açıklaması da Diva Bülent Ersoy’dan gelmişti. Bülent Ersoy ‘Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!’ demişti.

Kaynak: Magazin Burada