İbrahim Tatlıses’ten Torunlarına Büyük Şok! Miras Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı

‘İdo’ olarak anılan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Servetinde kime ne kadar pay ayıracağı merak edilen Tatlıses ‘Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var’ diyerek isyan etti.

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İbrahim Tatlıses’ten Torunlarına Büyük Şok! Miras Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı

Arabeskin güçlü ismi Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından çocukları arasında başlayan miras tartışması sonrasında ünlü isimlerin servetleri ve vasiyetleri merak konusu oldu.

Türkiye’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un vasiyetini açıklamasının ardından dikkat çeken bir açıklamada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten geldi.

İbrahim Tatlıses’ten Torunlarına Büyük Şok! Miras Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

'ALLAH BELASINI VERSİN'

Gazetecilere dikkat çeken açıklamalar yapan İbrahim Tatlıses ‘Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım’ dedi.

İbrahim Tatlıses’ten Torunlarına Büyük Şok! Miras Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 2

OTELLER, KEBAP SALONLARI, KANALLAR…

Bugüne kadar serveti çokça gündem olan İbrahim Tatlıses’in otelleri, villaları, kebap salonları, TV kanalları ve araç filosu olduğu biliniyor. Öte yandan ünlü türkücünün servetinin miktarı ise net olarak henüz açıklanmadı.

İbrahim Tatlıses’ten Torunlarına Büyük Şok! Miras Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 3

'İKİZLERİ TAPULARIMA GÖZ DİKTİ'

Daha önce yakın dostu Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan İbrahim Tatlıses, yeniden hayata başlasa çocuk yapmayacağını belirterek, çok konuşulan şu açıklamayı yapmıştı: 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.

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Kaynak: Haber Merkezi

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