Murat Dalkılıç 11. Kez Burun Ameliyatı Oldu! İşte Son Hali...

Bir süredir magazin gündeminden uzak kalan ve sessizliğe bürünen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, nerelerde olduğu merak edilirken sosyal medyaya aniden geri döndü. Hem iş hem de aşk hayatında durgun bir dönem geçiren ünlü şarkıcı döndüğü gibi de sosyal medya gündeminin zirvesine bir kez daha yerleşti.

Burun yapısı nedeniyle kemiklerinin doğuştan dışarıya yöneldiğini açıklayan ve daha önce bu sebeple birçok kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine ameliyat olduğunu takipçileriyle paylaştı. Burnuyla ilgili hep sıkıntı yaşan 41 yaşındaki şarkıcının paylaştığı fotoğrafta burnundaki bant dikkat çekti.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Paylaştığı fotoğrafta arkadaşlarıyla bir arada olan Murat Dalkılıç'ın paylaşımına sosyal medyadan yorum yağdı. Birçok kullanıcı, ünlü şarkıcının yaşadıklarının çok sıkıntılı olduğunu söyleyerek kendisine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bazı kullanıcılar da aynı sorundan kaynaklı kendilerinin de birçok kez operasyon geçirmek zorunda kaldıklarını söyleyerek kendi deneyimlerini anlattı.

KENDİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

Murat Dalkılıç, sık sık ameliyat olmasının dikkat çekmesi ve "güzellik takıntılı" olduğu iddiaları sonrası bir açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı, operasyonları rahatsızlığı nedeniyle geçirdiğini ifade ederek, "Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyor. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Bununla beraber hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp burnuma ekleniyor" demişti.