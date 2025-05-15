Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, herkesin merak ettiği vasiyetini açıkladı. Mal varlığına ilişkin planını ilk kez anlatan Bülent Ersoy vasiyetinde kimin için özel bir kısım ayırdı? İşte detaylar…
Kaynak: Sabah
Son zamanlarda hayatını kaybeden ünlü isimlerin ölümlerinin ardından gündem olan vasiyetlere bir yenisi daha eklendi.
Sabah’tan Evren Abdullaoğlu’nun haberine göre ünlü sanatçı Bülent Ersoy, vasiyetini açıkladı.
'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' 'Hani Bizim Sevdamız' şarkılarıyla bilinen Diva, vasiyete dair bilinmeyenleri açıkladı.
ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL BİR KISIM AYIRDIM
Ersoy vasiyetine dair şunları anlattı: Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!
İŞTE SERVETİ
Haberde yer alan bilgiye göre Bülent Ersoy'un serveti şöyle: İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa, İstanbul Fenerbahçe'de sauna, Antalya Fethiye'de benzinlik, 30 metrelik lüks yat, kiraya verdiği vinç ve dozerler.