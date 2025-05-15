Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL BİR KISIM AYIRDIM

Ersoy vasiyetine dair şunları anlattı: Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim!