En Yakınındaki İsmi Kaybetti… Simge Sağın’dan Yürek Yakan Paylaşım

'Miş Miş', 'Öpücem', 'Aşkın Olayım' ve 'Önümüz Yaz' gibi hit şarkılarıyla müzdik dünyasında iyi bir yer edinen ve enerjik sahne performanslarıyla hafızalara kazınan Simge Sağın, dün acı haberle sarsıldı.

Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Nilay Sağın’ın vefatı, ünü şarkıcıyı ve sevenlerini yasa boğdu.

Acı haber sonrası Instagram üzerinden paylaşım yapan ünlü şarkıcı, paylaşımına, “Canımız Nilay’ımızı kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazında Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nden kaldırılıp Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir” notunu düştü.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, 8 Ağustos 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında Zeynep Dizdar’a vokalistlik yapmaya başladı. Daha sonra Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç gibi birçok ünlü sanatçının sahne arkasında vokal olarak yer aldı.

İlk albümünü 2011 yılında çıkaran Simge, bu albümdeki “Vicdanın Affetsin” ve “Misafir” şarkılarıyla dikkat çekti. Ancak esas çıkışını 2015 yılında yayımladığı “Miş Miş” şarkısıyla yaptı ve büyük bir kitleye ulaştı.

2016’da “Yankı”, 2017’de ise “Prens/Prenses” gibi beğeni toplayan parçalarla başarısını pekiştirdi. “Ben Bazen” ve “Üzülmedin Mi” şarkıları da müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. “Öpücem” şarkısı da tıpkı “Miş Miş” gibi listelerde üst sıralara yükseldi. 2019 yılında Onur ile birlikte seslendirdiği “Aşkın Olayım” şarkısı, aslen Beşiktaş taraftarı olan Simge’yi Galatasaraylı futbolseverlerin de favorisi haline getirdi. Sanatçı, son olarak 2023’te “Çapkınca” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Hâlen dijital platformlarda en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. Simge Sağın bekârdır ve çocuğu yoktur.

SİMGE SAĞIN'IN KAÇ KARDEŞİ VAR?

Simge Sağın üç kardeştir. Bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır. Ablası Nilay Sağın, 15 Mayıs 2025 tarihinde vefat etti. Erkek kardeşinin adı ise Umut Sağın’dır.

SİMGE SAĞIN'IN BABASI VE ANNESİ KİM?

Ünlü sanatçının babası, müzisyen Ahmet Umur Sağın’dır. Babası 2015 yılında hayatını kaybetmiştir. Simge Sağın’ın annesi Neriman Sağın’dır. Kendisi ev hanımıdır.