Simge Sağın'ı Yıkan Ölüm! Genç Yaşta Hayatını Kaybetti

Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti.

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Simge Sağın'ı Yıkan Ölüm! Genç Yaşta Hayatını Kaybetti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen Nilay Sağın, henüz 45 yaşındaydı.

Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (Cuma günü) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Simge Sağın'ı Yıkan Ölüm! Genç Yaşta Hayatını Kaybetti - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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