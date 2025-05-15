Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Harika Avcı’dan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf! Duyan Kahroldu

Ses sanatçısı Onur Akay, sık sık yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından Harika Avcı’nın son durumu hakkında bir açıklama yaptı. Akay, Avcı’nın kendisine 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim’ dediğini duyurdu.

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vuran ünlü oyuncu Harika Avcı’nın kısa süre önce evine zorla polisin girdiği, kapısının kırıldığı iddia edilmişti.

MADDİ SIKINTILAR MI YAŞIYOR?

“Sende Sevgi Yok”, “Canım Gibisin”, “Sen Deli misin?”, “İşte Yine Harika Avcı”, “Nazar Boncuğu”, “Kolay Değil”, “Aşkımız Bir Uçurum”, “Deliyim” gibi yapımlarla 80’li ve 90’lı yıllara damga vuran, Harika Avcı, uzun süredir yaşadığı maddi sıkıntılar ile de gündeme geliyordu.

Ev kirasını ödeyemez hale geldiğini belirtilen sanatçının son durumu merak edilirken ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

'ÖLMEYİ TERCİH ETTİM'

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Harika Avcı ile telefonda konuştuğunu öne süren Onur Akay, şunları anlattı: Harika abla, 'Onur, yarın sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Bekledim ve konuştuğumuzda şunları dile getirdi: 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi. Bugün karaciğer sirozu ile mücadele ederken, tek derdi küçük dostunun güvende olması.