Ünlü Sanatçıdan Üzen Haber

Müzik ve sinema camiasının unutulmaz ismi Gökhan Güney'den üzen haber geldi. Ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlü Sanatçıdan Üzen Haber

80’li yılların unutulmaz ismi şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney’in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

71 yaşındaki sanatçıdan gelen haber sevenlerini korkuttu. Güney’in bel ve bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye gittiği kaydedildi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirmede bulunan Gökhan Güney, hastane odasından bir de fotoğrafını paylaştı.

Ünlü Sanatçıdan Üzen Haber - Resim : 1

Güney, sağlık durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgiyle ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim"

Güney için sanat camiası ve sevenleri çok sayıda geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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