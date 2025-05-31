Eşiyle Yaş Farkı Olay Olmuştu! Melike Şahin Aşka Geldi

'O Ses Türkiye' programında jüri üyeliği yapan Melike Şahin, müzik dünyasındaki başarısı ve sosyal medyadaki aktifliği ile gündemde kalmaya devam ediyor.

Son zamanların en dikkat çeken sanatçılarından biri olan Şahin, 'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi şarkılarıyla listelere hızlı bir giriş yaptı. Harbiye'deki konseri için biletler günler öncesinden tükenirken, şarkıcı konser turnesine hız kesmeden devam ediyor.

MELİKE ŞAHİN ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Melike Şahin’in özel hayatı, hayranlarının merak konusu olmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında hayatını birleştiren Şahin, bu evliliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Evlilik döneminde, eşi Sedat Arpalık ile aralarındaki yaş farkı gündem olmuş ancak Şahin bu konudaki eleştirilere herhangi bir açıklama yapmayarak sessiz kalmayı seçmişti.

Melike Şahin, 6 yıllık birlikteliğin ardından Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya üzerinden duyurarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şarkıcının gelinlikli ve damatlıkla çekilen bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşması büyük ilgi görmüştü. Fotoğrafa "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşen Şahin'in paylaşımı çok konuşulmuştu. Damatlık altına siyah boğazlı kazak giymesi ise sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

AŞKLARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Yaş farkı bulunan çift, ilişkilerini dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Daha önce eşiyle birlikte herhangi bir paylaşım yapmayan Şahin, Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündem oldu.

EVLİLİKLERİNDE İKİNCİ YILI

Paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni gelen Şahin, gönderisine şu notu ekledi: "Dünyada 8'inci, dünya evinde ve Garip ile 2'inci yılımız kutlu olsun. Bütün yıllar bizim olsun kocam.”

SEDAT ARPALIK KİMDİR?

İş dünyasında faaliyet gösteren Sedat Arpalık, Melike Şahin ile olan evliliği sayesinde kamuoyunda tanınır hale geldi. Yaklaşık yedi yıl süren birlikteliklerinin ardından 2024 yılında evlenen çift, ilişkilerini resmiyete taşıdı. Sedat Arpalık'ın sosyal medya kullanmadığı biliniyor.