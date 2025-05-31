Binlerce Fenerbahçeli Taraftar Akın Etti! Bağdat Caddesi'nde 'İstifa' Sesleri

Başkan Ali Koç'a tepkisini göstermek isteyen Fenerbahçe taraftarı, Bağdat Caddesi’nde "Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü" düzenledi. Saat 13.00’te Şaşkınbakkal’da başlayan yürüyüşte binlerce taraftar yönetime "istifa" çağrısı yaptı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan olduğu yedi sezonda da Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyon olamaması nedeniyle uzun süredir eleştirilere maruz kalıyor. Birçok maçta tribündeki taraftarların "istifa" çağrıları yaptığı Koç'a olan tepkilerini bir kez daha dile getirmek isteyen taraftarlar, bugün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde "Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü" adlı bir eylem gerçekleştirdi. Saat 13.00’te Şaşkınbakkal’da başlayan yürüyüş, binlerce taraftarın katılımı ile Ülker Stadyumu önünde sona erdi.

Binlerce Fenerbahçeli Taraftar Akın Etti! Bağdat Caddesi'nde 'İstifa' Sesleri - Resim : 1

Bazı taraftar grupları grupları yürüyüş boyunca, "Ali Koç istifa" sloganları atıp pankartlar açarak mevcut yönetimi istifaya çağırdı. Yürüyüşe, sarı-lacivertli camianın sembol isimleri de destek verdi. 12 Numara, UTG (Until The Grave), Kill For You, Pepe Metin ve diğer efsane tribün liderlerinin yanında Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden ve başkan adaylığını kısa süre önce açıklamış olan Hakan Bilal Kutlualp da yürüyüşe katıldı.

Binlerce Fenerbahçeli Taraftar Akın Etti! Bağdat Caddesi'nde 'İstifa' Sesleri - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Taraftarlar, kulübün sürdürülebilir başarıyı yakalayamaması nedeniyle derhal olağanüstü kongre çağrısında bulundu. Yürüyüş sırasında emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar, yürüyüş boyunca marşlar söyledi, pankartlar taşıdı ve sosyal medyada #BüyükFenerbahçeYürüyüşü etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç
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