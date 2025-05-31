Yıldız İsim Beşiktaş'tan Ayrıldı, Havada Kaptılar

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile yollarını ayıran Kanada Milli Takımı oyuncusu Emily Maglio’nun yeni takımı belli oldu. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Kanadalı orta oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Emily Maglio, “Eczacıbaşı Dynavit’e katılmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve uluslararası arenada Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncuların birçoğuna karşı oynadım. Gerçekten yetenekli bir grup. Gelecek sezonu büyük bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit’ten yapılan açıklamada, “Yeni sezon yapılanmamızda Emily Maglio’yu kadromuza katarak, orta oyuncu rotasyonumuzu güçlendirdik. Emily’nin, çalışkan yapısı ve bloktaki etkinliğiyle önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” denildi.

Kaynak: DHA