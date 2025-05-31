Coşkun Sabah Galatasaray'a Küstü, Fenerbahçe'ye Göz Kırptı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkmayacağı 12 saat kala bildirilen Coşkun Sabah bu kez Fenerbahçe'ye göz kırptı.

Coşkun Sabah Galatasaray'a Küstü, Fenerbahçe'ye Göz Kırptı

Galatasaray’ın geçen hafta Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında önce sahneye çıkacağı açıklanan ardından sahne programı iptal edilen Coşkun Sabah neye uğradığını şaşırmıştı. Sabah, bu kez ilginç bir açıklamaya imza atarak Fenerbahçe’ye göz kırptı.

Kutlamalara 12 saat kala gelen telefonla sahneye çıkmayacağı bildirilen Coşkun Sabah katıldığı her programda kırgınlığını dile getirdi. Sabah, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e de seslenerek, mahrumiyetini gidermesini talep etti. Sabah, yaptığı marşı da kulübe hediye edeceğini söylemişti.

Sabah, katıldığı bir televizyon programında herkesi şaşırtan ifadeler kullandı ve Fenerbahçe için de marş yapabileceğini söyledi. Sabah, "Ali Koç, kesenin ağzını açarsa Fenerbahçe için de marş yaparım” ifadelerini kullandı.

Kutlama Polemiği Büyüyor! İrem Derici'den Çok Konuşulacak 'Coşkun Sabah' İddiası: 'Evli Olmasına Rağmen...'Kutlama Polemiği Büyüyor! İrem Derici'den Çok Konuşulacak 'Coşkun Sabah' İddiası: 'Evli Olmasına Rağmen...'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

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