Rafet El Roman Bu Kez Kızıyla Söyledi! Sosyal Medyada Övgüler Yağdı

Yıllardır hem müzik hem de magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, bir süredir müzik çalışmalarındansa daha çok özel hayatıyla gündeme geliyordu. Geçirdiği estetik operasyonlar ve genç sevgilileriyle çokça konuşulan 56 yaşındaki şarkıcı, müzik dünyasına etkili bir geri dönüş yaptı. Rafet El Roman, bu dönüşü de kızı Su ile birlikte yaptı.

'HEM GÜZEL HEM YETENEKLİ'

Şarkıcının eski manken Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden olan iki kızından biri olan Su ile birlikte düet yapan Rafet El Roman, 25 yaşındaki kızıyla seslendirdiği "Mazide" adlı şarkı için bir müzik videosu da çekti. Baba-kız kamera karşısını çıkan iki şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Güzel sesiyle övgü toplayan Su El Roman hakkında birçok yorumcu düşüncelerini paylaştı.

Baba-kızın performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not aldı. Diğer yandan fiziksel olarak daha çok annesine benzetilen Su El Roman için "Hem güzel hem de yetenekli", "Yetenek genetik sanırım", "Babasının izinden gidiyor", "Şarkı baba-kızla daha da güzel olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

RAFET EL ROMAN KİMDİR?

1970 yılında Edirne'de doğan Rafet El Roman, birinci sınıfta Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini orada tamamlayan Rafet El Roman, 16 yaşında şarkı sözleri yazıp beste yapmaya başladı. İslam Kültür Merkezi'nde Kuran derslerine gidip sesi güzel olduğu için ilahi ve ezan okutulan şarkıcı, ilk kez 1988 yılında sahne almaya başladı.

1995 yılında Türkiye'ye gelerek ilk solo albümünü çıkaran Rafet El Roman, "Gençliğin Gözyaşları" adlı albümüyle bir milyon satışı aştı. 1997 yılında "En Güzel Günler Senin Olsun" albümüyle müzik kariyerine devam edip oyunculuk deneyimleri de edinen şarkıcı, kariyerinde müzikte yeni yetenekler keşfetmek gibi bir misyon da edindi.