Prens Harry Babası Kral Charles'a İsyan Etti! 'Ne Kadar Ömrünün Kaldığı Belli Değil...'

İngiltere kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilip ailesine zehir zemberek sözlerle yüklenen Sussex Dükü Prens Harry, şimdi de ailesiyle barışmak istediğini açıkladı. Harry, "Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babam Kral Charles'ın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama benimle konuşmuyor" diyerek ailesinden bir adım beklediğini ifade etti.

Prens Harry Babası Kral Charles'a İsyan Etti! 'Ne Kadar Ömrünün Kaldığı Belli Değil...'

ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiltere kraliyet ailesiyle sorunlar yaşadığını açıklayan ve Ocak 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden istifa ederek ülkesini terk eden Sussex Dükü Prens Harry, sık sık ailesiyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşamına ABD'de devam eden Prens Harry, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararını taşıdığı mahkemenin karar duruşması sonrasında konuşan Harry, ailesiyle barışmak istediğini ancak oradan kendisine bir yeşil ışık gelmediğini anlattı.

Prens Harry Babası Kral Charles'a İsyan Etti! 'Ne Kadar Ömrünün Kaldığı Belli Değil...' - Resim : 1

'KAVGANIN ANLAMI YOK'

Son birkaç yılda kraliyet ailesiyle ilgili skandallar açıklamalar yapan ve otobiyografi kitabında da ağabeyi ve babasına sert sözlerle yüklenen Prens, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Prens Harry açıklamasında, ailesinden bazı üyelerle aralarında çok sayıda anlaşmazlık olduğunu ve bu yüzden iletişimde zorlandığını söyledi.

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Kaynak: DHA

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