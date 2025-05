Konserine Sadece Bir Gün Kalmıştı... Ünlü Şarkıcının Korkunç Ölümü!

"I Kissed a Girl" şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, 66 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının basın sözcüsü, Sobule'ün ölümünü kendisine ulaşan basın kanallarıyla doğruladı.

Sağlığı yerinde olan ve kariyerine devam eden şarkıcının, evinde çıkan yangında öldüğü belirtildi. Jill Sobule'ün, bugün Denver'da bulunan Swallow Hill Music'in Tuft Tiyatrosu'nda konser vermesinin planlandığı öğrenildi.

Ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan ünlü şarkıcının menajeri John Porter, kendisi için "Jill Sobule ile birlikte çalışırken çok eğleniyordum. O bir doğa ve insan hakları savunucusuydu, harika biriydi" diye konuştu.

JILL SOBULE KİMDİR?

ABD'nin Kolorado eyaletinin Denver kentinde, 1959 yılında dünyaya gelen Jill Sobule, 1990 yılında çıkardığı ilk albümü "Things Here Are Different" ile müzik kariyerine başladı. Beş yıl sonra kendi isminin taşıyan albümü Jill Sobule'ü yayınlayan şarkıcı, "I Kissed a Girl" şarkısıyla ile büyük şöhret oldu.

Müziğini kullanarak toplumsal sorunlar ve politik görüşleriyle ilgili de ses çıkaran Sobule, kariyeri boyunca idam cezası, anoreksiya nervoza ve üreme hakları gibi birçok konuda farkındalık yaratmaya çalışıp ayrımcılıkla mücadele etmeye çabaladı.

Kaynak: Haber Merkezi