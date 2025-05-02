Konserine Sadece Bir Gün Kalmıştı... Ünlü Şarkıcının Korkunç Ölümü!

90'lı yıllarda fırtınalar estiren 66 yaşındaki ABD'li şarkıcı Jill Sobule, konserine bir gün kala yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının, evinde çıkan yangında öldüğü açıklandı.

Son Güncelleme:
Konserine Sadece Bir Gün Kalmıştı... Ünlü Şarkıcının Korkunç Ölümü!

"I Kissed a Girl" şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, 66 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının basın sözcüsü, Sobule'ün ölümünü kendisine ulaşan basın kanallarıyla doğruladı.

Sağlığı yerinde olan ve kariyerine devam eden şarkıcının, evinde çıkan yangında öldüğü belirtildi. Jill Sobule'ün, bugün Denver'da bulunan Swallow Hill Music'in Tuft Tiyatrosu'nda konser vermesinin planlandığı öğrenildi.

Ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan ünlü şarkıcının menajeri John Porter, kendisi için "Jill Sobule ile birlikte çalışırken çok eğleniyordum. O bir doğa ve insan hakları savunucusuydu, harika biriydi" diye konuştu.

Konserine Sadece Bir Gün Kalmıştı... Ünlü Şarkıcının Korkunç Ölümü! - Resim : 1

JILL SOBULE KİMDİR?

ABD'nin Kolorado eyaletinin Denver kentinde, 1959 yılında dünyaya gelen Jill Sobule, 1990 yılında çıkardığı ilk albümü "Things Here Are Different" ile müzik kariyerine başladı. Beş yıl sonra kendi isminin taşıyan albümü Jill Sobule'ü yayınlayan şarkıcı, "I Kissed a Girl" şarkısıyla ile büyük şöhret oldu.

Müziğini kullanarak toplumsal sorunlar ve politik görüşleriyle ilgili de ses çıkaran Sobule, kariyeri boyunca idam cezası, anoreksiya nervoza ve üreme hakları gibi birçok konuda farkındalık yaratmaya çalışıp ayrımcılıkla mücadele etmeye çabaladı.

Ünlü Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü: Annesi Zeliha Keskin Son Yolculuğuna UğurlandıÜnlü Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü: Annesi Zeliha Keskin Son Yolculuğuna UğurlandıMagazin
Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon’dan 74 Gün Sonra Kahreden Haber! Hayatını KaybettiRalli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon’dan 74 Gün Sonra Kahreden Haber! Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
şarkıcı ABD Yangın
Son Güncelleme:
Ünlü Şarkıcı Ferhat Göçer'den Çarpıcı Hastalık İtirafı: Sınırdayım Ünlü Şarkıcıdan Çarpıcı Hastalık İtirafı
Ünlü Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü: Annesi Zeliha Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu Hakan Kara: Büyük Kayıp Oldu
Türkiye'nin En Ekonomik Şehri Belli Oldu: Burada Kira, Gıda, Ulaşım Sudan Ucuz Türkiye'nin En Ekonomik Şehri Belli Oldu: Burada Kira, Gıda, Ulaşım Sudan Ucuz
70 Yıllık Türk Devinin Çiçekleri Soldu: İflas Bayrağını Göndere Çekti 70 Yıllık Türk Devinin Çiçekleri Soldu: İflas Bayrağını Göndere Çekti
Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen Eridi Kocaeli'nin Sanayi Devi Batıyor! 45 Ülkedeki Gücü Resmen Eridi