Ünlü Şarkıcı Ferhat Göçer'den Çarpıcı Hastalık İtirafı: Sınırdayım

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer'den hayranlarını üzen bir açıklama geldi. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk olan Göçer, yıllardır sessiz kaldığı duygusal dünyasını samimiyetle anlattı. Hayatının görünmeyen yönlerine dair içtenlikle konuşan Ferhat Göçer’in açıklamaları sevenlerini derinden etkiledi.

Psikolojik durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Göçer, "Sınırdayım, borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir" dedi.

Sanatçı, geçmişe duyduğu saplantının hayatını derinden etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur. Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum."

'KARDEŞİM SERHAT İÇİN'

Göçer, hekimliği bırakmama nedeninin ise henüz bir yaşını dolduramadan hayatını kaybeden kardeşi Serhat ile ilgili olabileceğini söyledi. "Belki de onun için bırakmadım hekimliği" diyen sanatçı, yıllar geçse de içinden taşıdığı bu acının kendisinde nasıl iz bıraktığını ifade etti.

Programda ilişkileri ve özel hayatına da değinen Göçer, geçmişte yaptığı hataları samimiyetle kabul etti. "Tam bir felakettim, özel hayat konusunda bütün suçu üzerime alıyorum" diyen sanatçı, hem evliliklerinde hem de ilişkilerinde sorumluluğu kendisine yükledi.

Babalık konusundaki duygularını ise büyük bir sevgiyle dile getiren Göçer, oğluna duyduğu bağlılığı "Hiç düşünmeden canımı veririm" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi