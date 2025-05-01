Ünlü Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü: Annesi Zeliha Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oyuncu Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin, 78 yaşında hayatını kaybetti. İzmit'te düzenlenen cenaze töreninde Keskin ailesini, sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Ünlü Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü: Annesi Zeliha Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oyuncu Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Zeliha Keskin'in vefatı sanat camiasında da üzüntü yarattı.

Zeliha Keskin için İzmit'teki Fevziye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Keskin'in naaşı Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü: Annesi Zeliha Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Cenazede Serkan Keskin'e eşi Meriç Aral, kardeşleri ve babası Vehbi Keskin eşlik etti. Taziyeleri kabul eden aileyi bu acı günlerinde yalnız bırakmayanlar arasında sanat dünyasından birçok isim de yer aldı.

Törene; Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu ve Alina Boz'un yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Zeliha Keskin'in vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Serkan Keskin ve ailesine sevenlerinden destek yağdı.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977’de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Oyunculuk serüveni, doğup büyüdüğü kentte, 1997 yılında kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesindeki tiyatro kursuyla başladı. Bu kursta, usta tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu’nun genel sanat yönetmenliğinde sahneyle tanışan Keskin, zamanla sahne sanatlarında kendine özgü bir yer edindi.

Kariyeri boyunca hem tiyatroda hem sinemada dikkat çeken performanslara imza atan Serkan Keskin, Türk sinemasının önemli yönetmenleriyle çalıştı. Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi usta isimlerin filmlerinde rol aldı.

Serkan Keskin’in asıl geniş kitlelerce tanınması ise 2011 yılında TRT’de yayınlanan efsane dizi Leyla ile Mecnun ile oldu. Dizide canlandırdığı "İsmail Abi" karakteri, kendine has dili, içtenliği ve duygusal derinliğiyle izleyicilerin hafızasına kazındı. Bu rolle yalnızca bir televizyon karakteri değil, adeta bir kült figür haline geldi.

2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.

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Kaynak: DHA

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