İngiliz Prensi Harry Mahkemelik Oldu

Sussex Dükü Prens Harry, Birleşik Krallık'ta bulunduğu dönemlerdeki güvenlik seviyesiyle alakalı olarak İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı davada Yüksek Mahkeme'nin aldığı karara itiraz etmek amacıyla; duruşmanın ikinci gününde Adalet Sarayı'na geldi.

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Kraliyetteki görevlerinden ayrılarak ABD’de yaşamama kararı alan Prens Harry, kendisi ve ailesinin İngiltere’de bulunduğu dönemlerde devlet koruması alabilmesi amacıyla dava açtı.

KORUMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Kral 3. Charles’ın en küçük oğlu olan Harry tarafından açılan dava, ödemelerin vergi mükellefleri tarafından karşılandığı gerekçesiyle reddedildi. Bu gelişmenin ardından Harry, mahkemenin kararına itiraz etti.

İngiliz Prensi Harry Mahkemelik Oldu - Resim : 1

KARARA İTİRAZ ETTİ

Harry, “Farklı, haksız ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı” gerekçesiyle konuyu temyiz mahkemesine taşıdı.

Kraliyet ve VIP Yürütme Komitesi’nin Harry ve Mehgan çiftine artık “aynı derecede” koruma sağlanmayacağına yönelik alınan kararın ardından temyiz mahkemesi dün başladı.

Prens Harry, mahkemenin ikinci gününde duruşmanın görüldüğü Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

İngiliz Prensi Harry Mahkemelik Oldu - Resim : 2

Kaynak: AA

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