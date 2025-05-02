‘Sihirli Annem’ 22 Yıl Sonra Beyaz Perdede: İlk Fragman Geldi

Bir döneme damga vuran ve hafızalardan silinmeyen 'Sihirli Annem', 22 yılın ardından sinema izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği proje, dizinin orijinal oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getirdi.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın rol aldığı filmin çekimleri kısa bir süre önce tamamlandı.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, periler ve fanilerin iç içe geçtiği büyülü dünyada geçecek yepyeni bir macerayı anlatacak. Eski izleyicilerinin yanı sıra yeni kuşak sinemaseverleri de bu sihirli dünyanın içine çekmeyi hedefleyen film, 30 Mayıs’ta sinema salonlarındaki yerini alacak.

İLK FRAGMAN GELDİ

Filmin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Çocukluk yıllarında diziyi büyük ilgiyle takip eden hayranlar, fragmana yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi