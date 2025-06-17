ABD Elçiliği Alarm Verdi, Cep Telefonlarına Acilen Gönderdi… İsrail’i Karıştıran Mesaj…

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İsrail ile İran arasında başlayan saldırılar devam ederken, artan füze saldırıları ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin acil güvenlik önlemleri almasına neden oldu. Elçilik, tüm çalışanları ve aile bireylerine yönelik yayımladığı mesajda, "İkinci bir duyuruya kadar güvenli bölgelerde kalın" çağrısında bulundu.

'SIĞINAKLARDA KALIN'

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklama, kurumun resmi X (eski Twitter) hesabından paylaşıldı. Mesajda, elçilik çalışanlarının ve ailelerinin mevcut yerlerinde ya da yakınlarındaki sığınaklarda kalmayı sürdürmeleri gerektiği bildirildi.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Açıklamada ayrıca, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nın uçuşlara kapatıldığı, ülke genelindeki limanların da hizmet dışı olduğu belirtildi. ABD'nin şu aşamada İsrail’deki vatandaşlarına tahliye veya doğrudan yardım sağlamasının mümkün olmadığı vurgulandı.

KOMUTANLIK BUGÜN KAPALI

Elçiliğin, ülkedeki mevcut güvenlik tehditleri ve İsrail’in İç Cephe Komutanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda bugün kapalı olacağı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerinde yer alan nükleer tesislere ve askeri komuta merkezlerine yönelik kapsamlı hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanları ve dokuz nükleer bilim insanı dahil olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İran tarafından açıklanan toplam sivil can kaybı 224 olarak duyuruldu.

Bu saldırılara karşılık olarak İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırıları gerçekleştirdi. İran’ın misillemesinde 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA