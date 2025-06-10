İSKİ İlçe İlçe Duyurdu! İstanbullular Dikkat! O İlçelerde 14 Saat Boyunca Sular Kesilecek

İSKİ, bazı hatlarda yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

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İSKİ İlçe İlçe Duyurdu! İstanbullular Dikkat! O İlçelerde 14 Saat Boyunca Sular Kesilecek
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 ilçede yapılacak çalışmalar sebebiyle yarın 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği duyuruldu.

İSKİ İlçe İlçe Duyurdu! İstanbullular Dikkat! O İlçelerde 14 Saat Boyunca Sular Kesilecek - Resim : 1

Yapılacak çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

"Bahçelievler'de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar'da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri. Esenler'de Fatih Mahallesi (bir kısmı)."

Kaynak: AA

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