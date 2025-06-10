Yeneroğlu'ndan Acil Eylem Çağrısı: "Soykırımı Durdurun, Ablukayı Kaldırın"

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İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Akdeniz'de bir değil, binlerce gemi ile Gazze'ye doğru harekete geçme zamanı diyen Yeneroğlu, küresel vicdanın daha yüksek sesle haykırılması gerektiğini söyledi.

"MADLEEN GEMİSİNE YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

İnsani yardım taşıyan Madleen gemisine İsrail donanmasının müdahale etmesine tepki gösteren Yeneroğlu, 12 barışçıl eylemcinin bulunduğu gemiye yapılan müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğununun altını çizdi. Gemideki tüm tutuklular derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı diyen Yeneroğlu, "Madleen'e yapılan bu saldırı kabul edilemez. Bu saldırı Akdeniz'in vicdan gemilerini durdurmaya yetmez" açıklamasında bulundu.

"MERSİN LİMANI HEMEN KAPATILSIN"

Mersin Limanı'na yanaşan VELA adlı yük gemisini gündeme taşıyan Yeneroğlu, hükümete seslendi. Yeneroğlu, "VELA gemisinin Mersin Limanı'na yanaşmasına asla izin verilmemelidir. Eğer bu gemi bir şekilde limana yanaşırsa, derhal durdurulmalı, hakkında soruşturma başlatılmalı ve taşıdığı yasa dışı askeri yüke el konulmalıdır" diye konuştu.

YENEROĞLU'NDAN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Dünyaya yönelik bir çağrı listesi açıklayan Yeneroğlu, şunları talep etti:

Madleen gemisindeki tüm tutuklular serbest bırakılsın, Akdeniz’de bir değil, yüzlerce gemi Gazze’ye doğru yola çıkmalı ve İsrail'in katliamları durdurulmalı.Boston’dan Jakarta’ya, Berlin’den, Madrid’den

İstanbul’a uzanan protesto eylemleri büyütülmelidir.

Gazze ablukası derhal kaldırılmalıdır.

Uluslararası toplum, Adalet Divanı’nın geçici tedbirlerini uygulasın, İsrail'e karşı kapsamlı tedarik boykotu ve silah ambargosu kararları alınsın.

Dünya medyası soykırım gerçeğini açıklıkla vurgulamalı.