Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ferdi Zeyrek’e Suikast İddialarına İlişkin Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ‘tehdit edildiği’ ve ‘suikast’ iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Oktay ‘Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ferdi Zeyrek’e Suikast İddialarına İlişkin Çarpıcı Açıklama
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesi sonrasında ölümüne ilişkin ‘ihmal’ ve ‘suikast’ iddiaları tartışılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ferdi Zeyrek’e Suikast İddialarına İlişkin Çarpıcı Açıklama - Resim : 1

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Saral, ‘Ferdi Zeyrek’in tehdit edildiği’ yönündeki iddiaya ilişkin gerçeğin bir an önce ortaya çıkması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ferdi Zeyrek’e Suikast İddialarına İlişkin Çarpıcı Açıklama - Resim : 2

'SUİKASTSA EN AĞIR CEZA VERİLMELİ'

Saral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ferdi Zeyrek’e Suikast İddialarına İlişkin Çarpıcı Açıklama - Resim : 3

KIZI 'İHMAL' DEMİŞTİ

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, babasının ‘ihmal’ nedeniyle elektrik akımına kapıldığını öne sürmüştü. Instagram hesabından paylaşım yapan Nehir Zeyrek şunları söylemişti: Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi.

'KANINI YERDE BIRAKMAYIN'

Babasının ölüm haberi sonrasında yeni bir paylaşım yapan Nehir Zeyrek ‘Babamın kanını yerde bırakmayın’ diyerek seslenmişti.

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