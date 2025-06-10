DEVA Partili Ekmen'den Mersin'deki Çevre Kirliliğine Tepki! "Sahile Ölü Balıklar Vuruyor"

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, Mersin’in turizm cenneti olabilecek Kazanlı sahilinde çevre felaketinin yaşandığını açıkladı. Sahile ölü balıkların vurduğunu söyleyen Ekmen, yetkililere "Kirliliği durdurun" diyerek seslendi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
DEVA Partili Ekmen'den Mersin'deki Çevre Kirliliğine Tepki! "Sahile Ölü Balıklar Vuruyor"
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Mersin'in Kazanlı sahilinde yaşanan çevre kirliliğine tepki gösterdi. Uzun süredir sahile ölü balıkların vurduğunu bu durumun büyük ihtimalle bölgedeki bir fabrikadan kaynaklandığını ifade eden Ekmen, "Bu yapısal sorunlar artık görmezden gelinmemeli" dedi.

TURİZM BÖLGESİ ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "turizm geliştirme bölgesi" ilan edilen Kazanlı sahilinin, büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Ekmen, bölgenin hem Adana’dan gelen nehirler aracılığıyla hem de sanayi kaynaklı kirlilikle mücadele ettiğini vurguladı. Bir fabrikadan kaynaklı olduğu açıkça görülen bir şekilde Kazanlı sahiline çok sayıda ölü balık vuruyor diyen Ekmen, "Bu yapısal sorunlar artık görmezden gelinmemeli. Sahillerimiz kirlenmeye devam ederse, turizm hedeflerinden söz etmemiz imkansız olur" diyerek yetkililere seslendi.

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