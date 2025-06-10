CHP’li İlgezdi: "Hakim ve Savcılar Talimata Göre Karar Veriyor"

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yargıya yönelik siyasi baskıların arttığını ve yargının tarafsızlığını kaybettiğini belirtti. Hakim ve savcıların artık hukuka değil, siyasi talimatlara göre hareket ettiğini söyleyen İlgezdi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlgezdi, "Bugün mahkemelerde adalet değil, iktidarın gölgesi dolaşıyor. Hakimler ve savcılar delillere değil talimatlara göre karar veriyor" diye konuştu.

ŞİKAYET DOSYALARI YÜZDE 155 ARTTI

Yargı mensuplarına yönelik şikayetlerde artış olduğunun altını çizen İlgezdi, 2014 yılında 11 bin 355 olan hakim ve savcı şikayet dosyası sayısının 2024’te 28 bin 891’e yükseldiğini ve bu verinin yüzde 155’lik bir artışı işaret ettiğini belirtti.

"İNSANLAR ADALETİ SOSYAL MEDYADA ARIYOR"

Yargıya güvenin gün geçtikçe zayıfladığını savunan İlgezdi, "Bugün insanlar adaleti mahkemelerde değil, sosyal medyada arıyor. Hukuki yollarla sonuç alamayacağını bilen vatandaş sesini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

"BU DÜZEN DEĞİŞMESİ ŞARTTIR"

Artan şikayetlerin sadece bireysel memnuniyetsizlikleri değil, sistemin genel işleyişine duyulan tepkinin bir yansıması olduğuna dikkat çeken İlgezdi, "Adalet duygusunun halkın elinden alınması, hukuk devleti açısından en tehlikeli eşiğin geçildiğini gösteriyor" dedi. Bağımsız yargı talebinin sadece hukuki değil, toplumsal bir ihtiyaç olduğunu açıklayan İlgezdi, "Biz yalnızca mahkemelerdeki adaleti değil, bu halkın geleceğini savunuyoruz. Bugün yaşananlar bir düzen meselesidir ve bu düzenin değişmesi şarttır" ifadelerini kullandı.