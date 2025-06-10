Tutuklu Öğrenci Emre Kaya Tahliye Edildi

Devrettiği X hesabından yapılan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikli paylaşımlar nedeniyle yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencisi Emre Kaya, ilk duruşmada tahliye edildi.

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Tutuklu Öğrenci Emre Kaya Tahliye Edildi
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İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Emre Kaya, 2025 yılı ocak ayında yaklaşık 2,5 yıldır kullandığı X hesabını sosyal medya üzerinden tanıştığı birine devretti.

3 AYDIR TUTUKLUYDU

Kaya, mart ayında bu hesap üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle22 Mart tarihinde gözaltına alındı. Kaya, hesabın eski sahibi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklu Öğrenci Emre Kaya Tahliye Edildi - Resim : 1

TAHLİYE KARARI

Üniversite öğrencisi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 2 Haziran’da iddianame hazırlandı. İlk duruşması Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Emre Kaya için tahliye kararı çıktı.

ADLİ SİCİL KAYDI YOK

Soruşturma dosyasına göre, Emre’nin geçmişte herhangi bir adli sicil kaydı bulunmadığı belirten avukatı Adem Kaya, Emre'nin X hesabını devretmeden önce yalnızca futbol ve Galatasaray ile ilgili içerikler paylaştığını ve bu dönemde herhangi bir siyasi paylaşımda bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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