Tüm Türkiye Dehşete Düşmüştü: Bebeğini Doğurup Camdan Atan Kadının Cezası Belli Oldu

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Türkiye'de son dönemde çocuklara yönelik suçlarda artış görülürken, bebek ölümleri de sık sık gündeme geliyor. Geçen yıl İstanbul'un Şişli ilçesindeki Ortakır Sokak'ta iki bina arasında, kordon bağıyla birlikte bulunan bebek cesediyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bebeğin 24 yaşındaki annesi Kader K. gözaltına alınarak nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüpheli kadın, savcılıktaki ifadesinde teyzesinin kayınbiraderi Ahmet G. ile ilişki yaşayıp hamile kaldığını ancak bu hoş karşılanmayacağını düşündüğü için endişelendiğini söyledi. Bebek 8 aylıkken hastaneye gittiğini, ailesiyle yaşadığı evin banyosunda da tek başına doğum yaptığını anlattı. Kader K. dünyaya getirdiği bebekte hiçbir yaşam belirtisi görmediği için onu banyonun camından aşağı attığını söyledi.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Bebeğini camdan aşağı attığını soğukkanlılıkla anlatarak ifadesiyle dehşete düşüren 24 yaşındaki kadın hakkında "müebbet hapis" suçundan ceza verildi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, ölü bulunan bebeğin annesinin yüzde 99,99 olasılıkla Kader K. olduğu açıklandı.

Kaynak: Sabah