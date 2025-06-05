İzmir’de Çatıda Bulunan Yeni Doğmuş Bebek Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan olayda, bir kadının oturduğu binanın çatısında doğum yaptığı ve ardından bebeğini orada bırakıp uzaklaştığı iddia edildi. Gece saatlerinde çatıdan gelen bebek ağlama seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çatı katında battaniyeye sarılmış halde yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebeğin yüzünün örtülü olduğu tespit edilirken, kısa sürede sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aynı şekilde doğumu gerçekleştirdiği değerlendirilen anne de hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

HAYATA TUTUNAMADI

Bebek hastanedekii tüm çabalara rağmen bebek kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Sağlık durumu kontrol altına alınan annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA