Skuterli Çocuğa Cip Çarptı

Kayseri'de bir cipin skuterli çocuğa çarpması sonucunda çocuk yaralandı.

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Skuterli Çocuğa Cip Çarptı
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Kayseri’nin Yahyalı, ilçesinde bir cip skuterli 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Y.D. isimli çocuğun yaralandığı bildirildi.

Yenice Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.T. yönetimindeki plakalı cip, skuter kullanan Y.D.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Y.D., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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