Sinop’ta Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Operasyonu! 1 Tutuklama

Sinop'ta kent merkezi ve Erfelek ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
Sinop’ta Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Operasyonu! 1 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 143,26 gram metamfetamin, bir tabanca ve 10 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erfelek ilçesinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 45 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir" ilkesiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
5 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! 14 Yaşındaki Burak'tan Haber Geldi 14 Yaşındaki Burak'tan Haber Geldi!
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
Tüm Türkiye Dehşete Düşmüştü: Bebeğini Doğurup Camdan Atan Kadının Cezası Belli Oldu Bebeğini Doğurup Camdan Atan Kadının Cezası Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Ay Sonu Gelmeden Maaşı Bitenler Dikkat! Bu Yöntemle Bütün Masraflar Yarı Yarıya Düşecek Ay Sonu Gelmeden Maaşı Bitenler Dikkat! Bu Yöntemle Bütün Masraflar Yarı Yarıya Düşecek
Galatasaray ve Fenerbahçe Transferde Birbirine Girdi Galatasaray ve Fenerbahçe Transferde Birbirine Girdi
Galatasaray'ın Soyunma Odasında Büyük Kavga! Polis Müdahale Etti Galatasaray'ın Soyunma Odasında Büyük Kavga!