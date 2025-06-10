Sinop’ta Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Operasyonu! 1 Tutuklama

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 143,26 gram metamfetamin, bir tabanca ve 10 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erfelek ilçesinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 45 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir" ilkesiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA