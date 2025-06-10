Kütahya Simav'da Yine Deprem

Son 3 gündür sallanan Kütahya'da yine şiddetli bir deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

Son Güncelleme:
Kütahya Simav'da Yine Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

VALİ IŞIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Korkutan deprem sonrası açıklama yapan Kütahya Valisi Musa Işın, güvenlik güçleri ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Depremde sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar olumsuz herhangi bir hadise yoktur. Can ve mal kaybımız intikal etmemiştir" dedi.

Işın, yetkili kurumların kontrol çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bölgeden gelen herhangi bir ihbar yoktur. Jandarma alan araştırması yapıyor. Oradan da olumsuz bir şey gelmedi. Simav'ın Yemişli köyünde daha önce 4,6 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti ve o değerin altında da 700'e yakın küçük depremler oldu. Bugünkü depremin merkez üssü de Yemişli. Yemişli ve etrafındaki 'pasif' olarak değerlendirebileceğimiz, kırılmış faylardır bunlar. Teknik olarak aldığımız bilgilere göre tehlike arz etmiyor. Her ihtimale karşı Simav'da bir kurtarma ekibini hazır bulunduruyoruz."

Kütahya Simav'da Bir Deprem DahaKütahya Simav'da Bir Deprem DahaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kütahya Deprem
Son Güncelleme:
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları 50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları
Adalet Bakanlığı'ndan Danıştay Hakimi İçin Flaş Açıklama! İntihar mı Saldırı Girişimi mi? Adalet Bakanlığı'ndan Danıştay Hakimi İçin Flaş Açıklama
CHP’li İlgezdi: "Hakim ve Savcılar Talimata Göre Karar Veriyor" CHP’li İlgezdi: "Hakim ve Savcılar Talimata Göre Karar Veriyor"
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? İşte Yasal Süreç
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu: O İl İstanbul'u Sollayıp Zirveye Yerleşti Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu: O İl İstanbul'u Sollayıp Zirveye Yerleşti
Ay Sonu Gelmeden Maaşı Bitenler Dikkat! Bu Yöntemle Bütün Masraflar Yarı Yarıya Düşecek Ay Sonu Gelmeden Maaşı Bitenler Dikkat! Bu Yöntemle Bütün Masraflar Yarı Yarıya Düşecek