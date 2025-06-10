İBB’den metro kredileriyle ilgili açıklama: “Finansman başka alanlarda kullanılmadı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro projeleri için sağlanan dış kredilerin amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İBB’den metro kredileriyle ilgili açıklama: “Finansman başka alanlarda kullanılmadı”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro projeleri için sağlanan dış kredilerin amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, finansmanların ilgili metro projelerinde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalan: Metro için alınan kredi finansmanı başka yerlerde kullanıldı yalanı.

Gerçek: İBB, 2019’da devraldığı ve finansmanı olmayan metro projeleri için bugüne dek 2,3 milyar Avro dış finansman temin etti, aynı tutarda ödeme yaptı. Bu finansmanlar; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Belediye Meclisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı onayıyla, uluslararası denetim ve şeffaflık kurallarına uygun şekilde sağlandı. Tüm harcamalar Sayıştay, Mülkiye Müfettişliği ve finans kuruluşları tarafından denetlendi. Ataköy-İkitelli, Dudullu-Bostancı, Çekmeköy-Sultanbeyli gibi projeler, bu finansmanların doğrudan sonucu olarak hayata geçirildi. İBB olarak, dış finansmanların amacı dışında kullanıldığı yönündeki bu yalan ve iftira niteliğindeki yayınlarla ilgili hukuki süreç başlatılacak, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltan kişi ve kurumlar hakkında gerekli tüm yasal işlemler sonuna kadar yürütülecektir."

Kaynak: ANKA

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