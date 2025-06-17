CHP'den 'Orman Yangını' Tepkisi: İhmaller Tabloyu Derinleştiriyor

CHP'li Erhan Adem, artan orman yangınlarına karşı açıklamada bulundu. Orman yangınlarına karşı yeterli önlemlerin alınmadığına dikkat çeken Erhan Adem, "İhmaller, koordinasyonsuzluk ve yetersiz önlemler bu tabloyu derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
CHP'den 'Orman Yangını' Tepkisi: İhmaller Tabloyu Derinleştiriyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekerek hükümeti acilen harekete geçmeye çağırdı. Adem, Türkiye'nin 2021'de yaşadığı büyük orman yangınlarından yeterince ders çıkarmadığını savundu.

Adem, yazılı açıklamasında 2024'te yangın sayısının bir önceki yıla göre yüzde 46, yanan orman alanının ise yüzde 77 arttığını belirtti. Bu çarpıcı artışın yalnızca iklim şartlarıyla açıklanamayacağını vurgulayan Adem, "İhmaller, koordinasyonsuzluk ve yetersiz önlemler bu tabloyu derinleştiriyor" dedi.

CHP'den 'Orman Yangını' Tepkisi: İhmaller Tabloyu Derinleştiriyor - Resim : 1

NEDENLERİ BELLİ DEĞİL!

Adem, çıkan yangınların yüzde 42'sinin nedeninin hâlâ bilinmediğine dikkat çekerek, "Nedenini bilmediğiniz yangını önleyemezsiniz. Avrupa'da bu oran yüzde 10'ken Türkiye'deki tablo, orman teşkilatının analiz kapasitesinin zayıflığını gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı. Bu nedenle yangın nedenlerini araştıracak bağımsız ve uzmanlaşmış bir birimin kurulmasının şart olduğunu belirtti.

'ŞEFFAFLIK KAYBOLDU'

Adem ayrıca, yangın verilerinin artık günlük olarak paylaşılmamasını da sert sözlerle eleştirdi: "Foça'da ya da Ayvacık'ta kaç hektar orman alanı yandı, bilmiyoruz. Bilgi gizleniyor. Bu durum hem vatandaşın hem yerel yönetimlerin sürece katılımını engelliyor. Şeffaflık olmadan felaketle mücadele edilemez."

CHP'den 'Orman Yangını' Tepkisi: İhmaller Tabloyu Derinleştiriyor - Resim : 2

Yangınla mücadelede eğitimsiz ve geçici görevlendirmelerle ilerlenmeye çalışıldığını öne süren Adem, "Yangın sahasında sadece araç değil, uzmanlık da gerekir. Liyakat eksikliği, ormanlarımızın kaderini belirliyor" dedi.

Hükümete açık çağrı yapan Adem, "Ormanlarımızı korumak vatan görevidir. İktidarı geç olmadan bu görevi ciddiyetle üstlenmeye çağırıyoruz" dedi.

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