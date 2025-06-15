Edirne’deki Orman Yangını Kontrol Altında

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli-Mecidiye mevkiinde çıkan orman yangını yaşandı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne’deki Orman Yangını Kontrol Altında
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli-Mecidiye mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa zamanda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler, iş makineleri, helikopter ve uçaklarla müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucu alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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