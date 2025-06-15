Balıkesir'de Ot Yangınları
Burhaniye’de yaz aylarının gelişiyle beraber ot yangınlarının sayısı arttı.
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde ot yangınlarının sayıları çoğaldı. Dün, Orjan Tatil Sitesi yakınında çıkan orman yangınına yangın sündürme helikopteri ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ören Mahallesinde Altınyol Caddesindeki Orient Tatil Koyunun bitişiğinde çıkan ot yangınında bazı ağaçlar da zarar gördü.
Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden sündürülürken, yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
Kaynak: İHA